Американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступит в России. Как утверждает Telegram-канал Mash, артист собирается провести концерт в Москве 31 мая на «ЦСКА-Арене».

По данным канала, Tyga уже подтвердил предложение и готовит шоу в формате круглой сцены. На разогреве выступят российские рэперы Макан и Jakone. Одно из условий американского музыканта — гостиница поближе к Кремлю.

Ранее СМИ сообщали, что в России собирается выступить Offset (Киари Сифус). Бывший член коллектива Migos запланировал выступление на 18 апреля на московской площадке «MTS Live Холл».

Как обращала внимание английская газета The Guardian, Offset планирует концерт несмотря на отсутствие Universal на российском рынке. Журналисты связали это с новостями о возможном снятии американских санкций с РФ.