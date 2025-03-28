Культовая рок-группа 70-х отправится в тур

Культовая британская панк-рок-группа Sex Pistols отправится в тур по Северной Америке впервые за два десятилетия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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По данным издания, музыканты устроят турне осенью 2025 года в обновленном составе. На сцену выйдут гитарист Стив Джонс, барабанщик Пол Кук, басист Глен Мэтлок и вокалист Фрэнк Картер. Первое выступление состоится в концертном зале Longhorn в Далласе, где Sex Pistols в 1978-м устроили скандальное шоу, вошедшее в историю панк-рока.

Группа распалась после тура по США в 1978 году. После этого Sex Pistols несколько раз воссоединялись в первоначальном составе. Так, в 2003 году музыканты объединились для турне по Северной Америке, а в 2008-м посетили Санкт-Петербург и Москву в рамках тура, приуроченного к 30-летию выхода первого полноформатного альбома — Never Mind The Bollocks.

Ранее стало известно, что легендарная британская рок-группа Black Sabbath выступит в оригинальном составе впервые за 20 лет. На концерте воссоединятся фронтмен Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд.