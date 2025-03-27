Сын Агаты Муцениеце пытается связаться с мамой, но она не отвечает

Судебная эпопея Павла Прилучного за опеку над сыном длится с осени прошлого года. Хотя в итоге было решено, что мальчик будет жить с мамой, к ней он не вернулся и остался жить с отцом. В процессе судебных разбирательств отношения экс-супругов, кажется, накалились до предела. Поговаривали, якобы у Прилучного даже есть компромат на бывшую жену, который он, в случае чего, готов предоставить и доказать свою правоту. В феврале в своем влоге актриса раскрыла, что еще до Нового года случайно встретила Тимофея в магазине — по ее словам, ребенок «не сказать чтобы наговорил приятности». Тему развивать Агата не стала — не захотела говорить «о грустном».

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Прямо накануне нового заседания суда по поводу определения местожительства Тимофея, которое назначено на завтра, 28 марта, появилась противоречивая информация о поведении Агаты Муцениеце. Так, адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелян рассказала в разговоре с Woman.ru, что сын Агаты и Павла пытается с связать с мамой, но она не отвечает. По словам юриста, Тимофей с октября пытался наладить контакт с Агатой — писал и звонил, но ответа не получил.

«Сначала у него действительно была обида на маму, что она предала его мнение: разрешила переехать к отцу, а потом стала отказываться. Но потом Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024г года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, ни позвонила сыну», — заявила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелян.

Напомним, вчера стало известно, что звезда «Мажора» выиграл суд по алиментам у Агаты Муцениеце, и какую сумму он теперь будет выплачивать.