Рэпера Big Baby Tape разыскивают приставы

Рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) ищут судебные приставы. Как сообщает Telegram-канал Mash, музыкант оказался должен 600 тысяч рублей организаторам несостоявшегося концерта.

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По информации канала, Ракитин получил предоплату за участие в шоу, однако оно отменилось. Новую дату так и не назначили, а рэпер, по всей видимости, не отправил свой гонорар обратно. Организаторы обратились в суд и выиграли дело, а сумму теперь будут взыскивать приставы.

Отмечается, что Big Baby Tape также продолжает судиться со своим бывшим менеджером Вадимом Мацем за права на старую музыку исполнителя. Ракитин пытался вернуть их через лейбл Warner Music, однако это не удалось. После этого рэпер подал иск на самого Маца.

В январе Big Baby Tape заявлял, что на него завели дело в Дубае. Он не поделился подробностями, однако заявил, что из-за него вынужден оставаться в ОАЭ.