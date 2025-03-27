Киркоров стал Джокером в новом шоу

Телеканал ТНТ анонсировал появление в своём новом шоу "Мастер игры" народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

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Роль Киркорова - Джокер, который появится, "чтобы нарушить привычный ход событий".

В шоу 22 участника соберутся вместе на роскошной вилле в Марокко. Трое из них становятся "тёмными" - их задача скрыть свою роль, устранять соперников и манипулировать. Остальные - "светлые" - должны вычислить предателей и сохранить команду. При этом любой может примкнуть к "тёмным".

В финале каждого выпуска участники обсуждают, кто должен покинуть проект.

"Уверен: будет громко и я точно всех удивлю!" - говорит сам певец.

Среди участников заявлены актеры, певцы, спортсмены, блогеры и "экстрасенсы", причём имена некоторых "шокируют зрителей".

Премьера - в этом году,, точной даты пока нет.