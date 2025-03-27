Концерт Николая Носкова в Петербурге перенесен из-за болезни артиста

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова, который был запланирован на 29 марта в Санкт-Петербурге, перенесен на 12 апреля. Причиной переноса стала болезнь музыканта. Об этом сообщили в telegram-канале артиста.

«С огромным сожалением сообщаем: концерт 29 марта в Петербурге Лахта центр перенесен на 12 апреля», — написано в официальном telegram-канале Носкова.

У певца диагностирован бронхит.

Николай Носков известен на российской музыкальной сцене как талантливый певец, музыкант и композитор. Его карьера насчитывает множество успешных проектов, начиная от участия в ансамбле «Москва» и рок-группе «Парк Горького», до значительного сольного успеха. Носков стал лауреатом множества музыкальных премий, включая «Золотой граммофон». Хиты такие как «Я не модный» и «Это здорово» принесли ему широкую популярность и любовь поклонников.