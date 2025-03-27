Вика Цыганова посвятила новую песню легендарной операции в Судже

Российская певица Вика Цыганова исполнит свою новую песню «Труба», которую она посвятила операции по освобождению Суджи в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

27 марта в РФ отмечается День войск национальной гвардии. Бойцы Росгвардии также принимали участие в операции «Поток», которая позволила зайти в тыл противнику в Судже. Цыганова сегодня готовится выступить в Екатеринбурге.

«Операция "Поток" не просто эпохальная, она эпическая. В ней вся сила духа русского воина. Они — лучшие воины Мира, русские богатыри... Песня "Труба" посвящается нашим героям: павшим и живым», — заявила Цыганова.

Напомним, что бойцы российских подразделений прошли 15 км по бездействующему с 1 января газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. В итоге военным удалось освободить промышленную зону в Судже, а после и весь город.