Лобода выложила видео без бюстгальтера

Певица Светлана Лобода предстала перед камерой топлес. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Светлана Лобода показала бектэйдж со своей недавней съемки. В ролике певица позировала в широких джинсах, пушистых нарукавниках и кожаном чокере с жемчужинами. Артистка прикрывала обнаженную грудь рукой. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с угольно-черными стрелками.

© соцсети

В январе артистка выложила в личном блоге снимок, где позировала перед зеркалом в красном слитном купальнике, который дополнила золотой массивной цепью, кольцами и несколькими браслетами. Светлана Лобода распустила волосы и отказалась от макияжа.

В марте Светлана Лобода вышла на сцену в Париже в корсетном боди из кристаллов, с воротником, длинными рукавами и объемными плечами. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках. Волосы ей уложили прядями и нанесли на губы персиковую помаду.