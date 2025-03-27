Погребняк подает в суд на депутата Милонова

Блогерша Мария Погребняк ответила депутату Госдумы Виталию Милонову, который в негативном ключе высказался о ней в беседе с журналистами. Звезда соцсетей заявила, что готовит иск в суд и требует от обидчика публичных извинений.

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По словам Марии, Милонов позволил себе оскорбительные и унизительные высказывания в ее адрес. Речь о комментарии депутата по поводу предложения блогерши платить домохозяйкам по 200-250 тысяч рублей в месяц. Виталий инициативу не поддержал, причислил Погребняк к числу «неадекватных» и отметил, что ее работа быть «женой футболиста».

В своем ответе депутату Погребняк напомнила, что она еще и многодетная мать, воспитывающая четверых сыновей в период демографического кризиса. Кроме того, она активно поддерживает режиссеров, снимающих патриотическое кино.

«Разве это «антипример»? Разве женщина, реализовавшаяся в материнстве, профессии и общественной деятельности, заслуживает презрения, а не поддержки?» - возмутилась Погребняк в Telegram-канале.

Мария заверила, что ее юристы готовят иск о защите чести и достоинства, а также обращение к Председателю Госдумы. Блогерша намерена добиться привлечения Милонова к ответственности и его публичных извинений.

Ранее Мария Погребняк заступилась за оскандалившегося Алексея Чумакова.