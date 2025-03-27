Российские блогеры готовы взвинтить цены на рекламу из-за нового закона

Российские блогеры готовятся поднять цены на рекламу в соцсетях на 50%. Как пишет Telegram-канал Shot, из-за запрета рекламы в Instagram* лидеры индустрии могут потерять около двух миллиардов рублей.

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Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*. Закон вступит в силу 1 сентября.

По информации Shot, принятие закона грозит серьезными финансовыми потерями популярным российским блогерам. В частности, телеведущая Ксения Бородина, имеющая 20 млн подписчиков в Instagram*, только в прошлом году заработала на рекламе около 30 млн рублей. А ее жених - Николай Сердюков - за прошлый месяц заработал в запрещенной в России соцсети три миллиона рублей.

«Еще одна популярная блогерша, Карина Каспарянц, напродавала рекламу на 23 млн рублей за прошлый год (2 млн подписчиков). Чуть поменьше заработала Оксана Самойлова — 19 млн рублей (16,6 млн подписчиков). В топе популярных селебрити у подписчиков и Мари Краймбрери — 8 млн рублей», - отмечает канал.

Таким образом, по предварительным подсчетам Ассоциация блогеров и агентств, после вступления в силу закона о запрете на распространение рекламы на ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых запрещена или признана нежелательной в России, топ-20 российских знаменитостей в Instagram* потеряет около двух миллиардов рублей.

Для решения проблемы с падением доходов популярные блогеры планируют «взвинтить ценник на рекламу до 50%» на других площадках, а также создавать свои платные продукты, обучение и закрытые каналы. При этом не все разбираются, как регулировать «нативность» рекламы и как избежать штрафов, отмечает канал.

А штраф за нарушение нового закона составит 2,5 тысячи рублей для физлиц, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей для компаний.

*принадлежат Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.