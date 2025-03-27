Раскрыты подробности о состоянии здоровья Льва Лещенко

Врачам удалось остановить развитие редкой смертельной болезни у певца Льва Лещенко. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину перестали мучить слабость, одышка и боли в теле.

По данным канала, обследование 83-летний артист проходил перед Новым годом. Государство оплатило еще один курс лечения Лещенко — на приобретение препаратов выделили 5,5 млн рублей.

В августе 2024 года канал сообщал, что у певца выявили транстиретиновый амилоидоз. Болезнь появляется из-за мутаций гена белка транстиретина. В результате у человека проявляются различные расстройства, а также возникают проблемы с сердцем. Для лечения используется препарат «Виндамэкс» стоимостью около 1,8 млн рублей за упаковку. Лещенко получил дорогое лекарство за счет бюджета.