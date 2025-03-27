«Тупая программа». Муцениеце обиделась на быстрый вылет из шоу «Маска»

Актриса Агата Муцениеце, покинувшая шоу «Маска» в образе розовой Коровки, выразила свое разочарование по поводу раннего вылета из программы. Своими эмоциями она поделилась в своих социальных сетях.

— Я снялась только в двух передачах. А я столько всего напланировала: и то, и это сделаю, все будут думать, кто же там в Корове. Никого не отгадали и решили снять маску с меня. Тупая программа какая-то, блин. Я думала, что Огурчика выгонят… Я обиделась, у меня там были планы, — заявила она.

Как рассказала актриса, на шоу она старалась выкладываться изо всех сил, вкладывая душу в свои выступления, но жюри и зрители оказались беспощадны к Корове, отправив ее первой «на вылет» из телепроекта. Актриса подчеркнула, что шоу предполагает угадывание участников, но никто не смог отгадать, что под маской была она, а не актриса Алла Михеева или певица Валя Карнавал.

Муцениеце с сожалением отметила, что если возникает возможность вылететь первой, то это всегда будет она.Не только Муцениеце раскритиковала шоу. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что «Маска» активно пропагандируют «культ квадроберов».