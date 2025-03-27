Появились подробности гибели участницы «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой

Умерла участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Ей было 47 лет.

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Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что тело артистки обнаружил в квартире гражданский муж.

По словам участника «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина, у Юлии были проблемы с алкоголем, но она уже более года не злоупотребляла и на здоровье не жаловалась.

«Ее обнаружил гражданский муж, который вернулся то ли с дачи, то ли с работы. У них были натянутые взаимоотношения. Нашел он ее в кресле. Она сидела уже мертвая», — сказал Турчин в беседе с Kp.ru.

Он также отметил, что у Корнеевой были плохие отношения с соедями и добавил, что с недавнего времени в подъезде, где она жила, начали умирать люди.

«За этот год уже пять или шесть человек. С разницей в две недели. Что это?» — задался вопросом Турчин, но не привел никаких доказательств достоверности своих слов.

Ранее скончался французский актер и художник русского происхождения Мартин Лоб. Он ушел из жизни через несколько дней после своего 66-летия. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.