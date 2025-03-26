Проигравшая суд Прилучному Агата Муцениеце напугала дочь криком
Актриса выместила злость на ребенке
Агата Муценице проиграла суд Павлу Прилучному по делу об алиментах. Соответствующее решение было вынесено сегодня. Спустя несколько часов в личном блоге актрисе появилось видео, на котором она вымещает злость на дочери Мии.
В ролике девочка, завернутая в плед, забежала в комнату и позвала маму. В ответ Агата за кадром агрессивно выпалила: «А?!» Напуганная Мия тут же ретировалась куда подальше от злой родительницы.
«Мама: можешь подходить ко мне по любому вопросу. Также мама:…» — шутливо подписала ролик знаменитость.
Судебные разборки Муцениеце и Прилучного пока продолжаются. Грядет еще одно заседание, на котором будет решена судьба их сына Тимофея. Напомним, мальчик сейчас живет с отцом и его женой Зепюр Брутян.
Агата признавалась, что сын буквально вычеркнул ее из жизни и даже удалил из соцсетей. Однако есть и другая информация, предоставленная инсайдерами. «Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, не позвонила сыну», —передает слова адвокатессы Оксаны Даниеловой Woman.ru.