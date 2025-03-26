Проигравшая суд Прилучному Агата Муцениеце напугала дочь

Актриса выместила злость на ребенке

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Агата Муценице проиграла суд Павлу Прилучному по делу об алиментах. Соответствующее решение было вынесено сегодня. Спустя несколько часов в личном блоге актрисе появилось видео, на котором она вымещает злость на дочери Мии.

В ролике девочка, завернутая в плед, забежала в комнату и позвала маму. В ответ Агата за кадром агрессивно выпалила: «А?!» Напуганная Мия тут же ретировалась куда подальше от злой родительницы.

«Мама: можешь подходить ко мне по любому вопросу. Также мама:…» — шутливо подписала ролик знаменитость.

Судебные разборки Муцениеце и Прилучного пока продолжаются. Грядет еще одно заседание, на котором будет решена судьба их сына Тимофея. Напомним, мальчик сейчас живет с отцом и его женой Зепюр Брутян.

Агата признавалась, что сын буквально вычеркнул ее из жизни и даже удалил из соцсетей. Однако есть и другая информация, предоставленная инсайдерами. «Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, не позвонила сыну», —передает слова адвокатессы Оксаны Даниеловой Woman.ru.