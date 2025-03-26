Елена Степаненко получила в наследство две квартиры

Елена Степаненко стала законной владелицей двух квартир, ранее принадлежавших ее покойной подруге Наталье Маголе. Такое решение принял суд, который состоялся сегодня. Об этом сообщает телеграм-канал StarHit.

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Ранее родственницы Натальи пытались оспорить ее последнюю волю. Мама и сестра Маголы сомневались, что женщина принимала такое решение в здравом уме. Она получила травму головы и стала недееспособна. Родственницы обратились с иском в суд, чтобы тот признал завещание недействительным. Однако победу одержала 71-летняя Степаненко.

Сегодня суд признал Елену Григорьевну законной наследницей Натальи. Экспертиза установила, что Магола отдавала отчет своим действиям, когда составляла завещание. Таким образом, Степаненко стала владелицей двух квартир в Сочи, а также дорогого антиквариата и парковочного места. Пасынок Маголы и брат ее погибшего спутника получили дома в Москве от умершей родственницы. Примечательно, что кровную родню Наталья не включила в завещание.