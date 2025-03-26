Хакеры слили в сеть секс-видео Павла Деревянко

У актера Павла Деревянко взломали аккаунт в Telegram. Хакеры слили в сеть его интимное видео с девушкой и успели развести некоторых друзей актера на деньги, пишет Mash.

Аккаунт Деревянко попал в руки мошенников сегодня в 16:00. За три часа злоумышленники успели провернуть две схемы: распространить по контактам личное видео и попросить денег в долг, ссылаясь на заблокированный счет. На уловку попался бывший водитель актера и перевел 48 тысяч рублей.

По словам Деревянко, его девушка Зоя Фуць очень переживает из-за произошедшего. Сам актер призывает подписчиков не верить мошенникам.

В полицию Деревянко пока не обращался.