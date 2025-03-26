Певица Анна Семенович отреагировала на получение госнаграды

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Анны Семенович медали «За труды в культуре и искусстве». Эта новость понравилась далеко не всем — некоторые не поняли, за что конкретно наградили артистку. Между тем, экс-солистка «Блестящих» все объяснила в своих социальных сетях.

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В посте 45-летняя Семенович назвала получение награды волнительным и неординарным событием. Анна перечислила свои заслуги: певица в прошлом профессионально занималась фигурным катанием и стала мастером спорта международного класса. За свою карьеру она завоевала множество кубков и медалей. Помимо этого, артистка отметила, что 12 лет ведет программу «Дембельский альбом», которая стала большим социальным проектом.

«Каждое воскресенье мы не только поддерживаем наших военных, исполняющих долг, но и оказываем поддержку и помощь тысячам женщин: матерям, жёнам, сёстрам, которые ждут своих защитников из армии», — пояснила звезда.

Отметим, что Анна Семенович долгое время выступала на льду с Романом Костомаровым. Их пара завоевала серебро на чемпионате России в 2000 году.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в разговоре с сайтом «Страсти», что медаль вместо Семенович должна была получить Вика Цыганова.