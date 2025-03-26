Суд отклонил обвинения в рэкете против рэпера Р. Diddy (Шона Комбса) от продюсера Родни «Лил Род» Джонса.

Джонс отмечал, что музыкант вынуждал его нанимать секс-работников и участвовать в половых актах, а также обвинил рэпера в участии в рэкете и преступном сговоре по торговле людьми.

Судья отклонил обвинения в рэкете, так как истец не смог доказать факт нанесения ущерба.

Ранее обвинения против P. Diddy расширили после появления новых пострадавших.

Также стало известно, что артиста госпитализировали.