Суд отклонил обвинения в рэкете против рэпера Р. Diddy
Суд отклонил обвинения в рэкете против рэпера Р. Diddy (Шона Комбса) от продюсера Родни «Лил Род» Джонса.
Джонс отмечал, что музыкант вынуждал его нанимать секс-работников и участвовать в половых актах, а также обвинил рэпера в участии в рэкете и преступном сговоре по торговле людьми.
Судья отклонил обвинения в рэкете, так как истец не смог доказать факт нанесения ущерба.
Ранее обвинения против P. Diddy расширили после появления новых пострадавших.
Также стало известно, что артиста госпитализировали.