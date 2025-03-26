Ляйсан Утяшева сообщила о смерти дедушки из Башкирии
Ляйсан Утяшева сообщила печальную новость. Сегодня ее дедушка Султангарей Кираев ушел из жизни. Причину смерти гимнастка не назвала. Ведущая лишь добавила, что 15 апреля он отметил бы свое 89-летие. Об этом ведущая написала в своем телеграм-канале.
Известно, что Кираев проживал в Башкирии, в селе Раевка Альшеевского района. До последних дней жизни пожилой мужчина держался на ногах. Как передает издание UFA1.RU, Султангарей Адилгареевич «был депутатом местного райсовета, с 1975-го по 1984-й руководил Альшеевским исполкомом районного Совета депутатов». Вместе с супругой он воспитал двоих детей.
Март — роковой месяц для Утяшевей. Так, 11 марта 2012 года скоропостижно скончалась мать Ляйсан Зульфия Утяшева (в девичестве Кираева). У женщины случился сердечный приступ, на момент смерти ей было всего 47 лет.