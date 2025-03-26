Мама Тимати объяснила, почему не отдала бы сыну и его дочери Алисе свою почку

Интересная беседа произошла между мамой Тимати и его дочерью Алисой. Десятилетняя внучка и её знаменитая бабушка обсуждали, кому из членов семьи Симона Яковлевна отдала бы свою почку в случае острой необходимости. Когда Алиса спросила только про саму себя, мама рэпера, не раздумывая, ответила, что, разумеется, пожертвовала бы ей свою почку.

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Но тут пытливый ум подростка решил поставить бабушку перед сложным выбором и потребовал немедленного ответа: «А если бы почка понадобилась мне и Теме (брату Тимати) одновременно, кому бы ты отдала предпочтение?» Симона Яковлевна заявила, что выбрала бы сына Артёма, чем шокировала внучку.

«Вы бы видели Алису в этот момент! Мой ответ поверг её в шок! Она ужасно расстроилась и спросила: почему же так, когда её жизнь только начинается, а у Артёма уже „закат“ — 38 лет», — рассказала Симона Яковлевна.

Свою позицию женщина объяснила тем, что Артём — её сын, а у Алисы есть свои родители, которые сделают ради её здоровья всё возможное. Далее выяснилось, что, выбирая между двумя сыновьями, Симона Яковлевна решила бы пожертвовать жизненно орган Артему, а не Тимуру.

«Я ответила, что отдала бы Артёму, но не потому, что не люблю папу, а потому что у папы есть финансовые возможности самому себе её организовать», — заявила Симона Яковлевна.

В заключение мама рэпера уточнила, что разговор с дочерью Тимати состоялся под впечатлением от просмотра сериала «Почка». Также Симона Черноморская обратилась к внучке: «Алиса, можно я останусь при своих почках, и они никому из вас никогда не понадобятся?»