Мама Тимати объяснила, почему не отдала бы сыну и его дочери Алисе свою почку
Интересная беседа произошла между мамой Тимати и его дочерью Алисой. Десятилетняя внучка и её знаменитая бабушка обсуждали, кому из членов семьи Симона Яковлевна отдала бы свою почку в случае острой необходимости. Когда Алиса спросила только про саму себя, мама рэпера, не раздумывая, ответила, что, разумеется, пожертвовала бы ей свою почку.
Но тут пытливый ум подростка решил поставить бабушку перед сложным выбором и потребовал немедленного ответа: «А если бы почка понадобилась мне и Теме (брату Тимати) одновременно, кому бы ты отдала предпочтение?» Симона Яковлевна заявила, что выбрала бы сына Артёма, чем шокировала внучку.
«Вы бы видели Алису в этот момент! Мой ответ поверг её в шок! Она ужасно расстроилась и спросила: почему же так, когда её жизнь только начинается, а у Артёма уже „закат“ — 38 лет», — рассказала Симона Яковлевна.
Свою позицию женщина объяснила тем, что Артём — её сын, а у Алисы есть свои родители, которые сделают ради её здоровья всё возможное. Далее выяснилось, что, выбирая между двумя сыновьями, Симона Яковлевна решила бы пожертвовать жизненно орган Артему, а не Тимуру.
«Я ответила, что отдала бы Артёму, но не потому, что не люблю папу, а потому что у папы есть финансовые возможности самому себе её организовать», — заявила Симона Яковлевна.
В заключение мама рэпера уточнила, что разговор с дочерью Тимати состоялся под впечатлением от просмотра сериала «Почка». Также Симона Черноморская обратилась к внучке: «Алиса, можно я останусь при своих почках, и они никому из вас никогда не понадобятся?»