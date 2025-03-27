Бен Аффлек высказался о разводе после комментария Дженнифер Лопес

Актер долгое время хранил молчание.

Бен Аффлек наконец решил нарушить молчание и рассказал о своем разводе с Дженнифер Лопес, признавшись, что этот опыт был для него «неловким». Об этом сообщает Daily mail. Несмотря на то, что актер всегда старался держать личную жизнь подальше от публики, он неожиданно дал откровенное интервью британскому GQ, где затронул болезненную тему расставания. По словам инсайдеров, Аффлек устал от того, что его изображают «плохим парнем», а Лопес — жертвой их отношений. Он надеется, что, высказавшись, сможет поставить точку в этой истории и сосредоточиться на карьере и семье.

Решение актера публично обсудить развод стало ответом на недавние заявления Лопес, которая называла их расставание самым тяжелым периодом в жизни. Хотя Аффлек изначально не планировал комментировать ситуацию, он счел необходимым прояснить свою позицию. При этом он по-прежнему уважает бывшую жену и не хочет, чтобы их личная драма затмила их совместный проект — фильм «Kiss of the Spider Woman», премьера которого намечена на осень.

В последние дни Аффлека видят в Лос-Анджелесе расслабленным и улыбающимся — похоже, он действительно готов двигаться дальше.