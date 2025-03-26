София Стужук родила пятого ребенка в домашнем бассейне в прямом эфире

Блогер-миллионник София Стужук стала мамой в пятый раз. Рожала 29-летняя девушка дома в надувном бассейне. В режиме реального времени она записывала кружки в Telegram и делилась своими ощущениями. Поддерживал Софию в процессе родов муж Антон Левданский.

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Старшие дети были в этом время в школе. По словам Стужук, пятые роды сильно отличались от всех предыдущих.

«Эти роды пошли совсем не так с самого начала. Ночью каждая схватка провоцировала панические атаки и тахикардию. Просто потому что в этот раз лютый страх после прошлого опыта. А с утра слезы ручьем от того, как жалко себя в этот раз. Никогда в жизни не чувствовала себя так уязвимо. Сентиментально. Ранимо. Просто очень жалко себя», — писала София.

Она рассказала, что помимо мужа, во время схваток ее поддерживала одна из дочерей.

«Дэвид и Лола были в школе. Оливке было очень интересно. Пугалась ли она? Нет. Переживала ли? Конечно. Это адекватно. Она помогала. Она вообще из всех детей самая помогательная. Сама решила побыть, спрашивала больно ли мне, я отвечала правду, что, конечно, лялечку не так просто родить. Она видела, что мне больно, и мне не кажется это неправильным. Ближе к потугам просто ушла и ждала уже, когда сможет прийти посмотреть», — рассказала подробности многодетная мама.

На критику в Сети из-за родов при детях Стужук не обращает особого внимания.

«Я убеждена, что передаю прекрасный опыт своим дочерям... Я уже всякого начиталась. Про детям не место, травмы и ещё что-то. Это не моё. Благодарю», — заявила блогер.

В заключение стоит подчеркнуть, что официальная медицина категорически против домашних родов — это огромный риск для жизни матери и ребенка.