Цыганова высказалась об идее отправить Ефремова в зону СВО

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов не должен ездить с концертами в зону проведения спецоперации в качестве искупления, он там совершенно не нужен. Такое мнение высказала «Аргументам и фактам» певица Виктория Цыганова.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.

По мнению Виктории Цыгановой, идея отправки Ефремова в зону специальной военной операции с концертами изначально провальная, так как бойцы на передовой не нуждаются в таких выступлениях и подобном «покаянии».

«Зачем на СВО посылать таких людей? Там сражаются настоящие герои, а они не нуждаются в таких поздравлениях, таких песнях и таких сомнительных людях (…) Я общаюсь с ребятами с передовой, они говорят: зачем нам на СВО какая-то шваль? Там люди бьются за жизнь, за правду», - заявила артистка.

Она уверена, что если Ефремов действительно хочет искупить вину, то он должен сделать это в тюрьме. При этом поступок актера сам по себе стал наказанием для него, так как после такого он просто не смог бы смотреть в глаза своему отцу.

«Если бы его отец был жив, я не знаю, как можно человеку в глаза смотреть после таких поступков. Это страшно», - констатировала певица.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что Михаил Ефремова «бросил пить», отметив, что не будет судить о том, исправился он или нет.