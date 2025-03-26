Молодая жена юмориста Евгения Петросяна вновь пожаловалась на зрителей театра. Татьяна Брухунова осталась недовольна поведением гостей Большого театра, которые ушли со своих мест, не дождавшись поклона артистов. Она считает, что это отсутствие культуры.

Избранница звезды часто рассуждает в соцсетях о поведении других людей. Она не стесняется высказывать свою точку зрения, за что получает порцию критики. В этот раз Татьяна решила обсудить поведение зрителей Большого театра, которые вместе с ней были на балете «Анюта». Женщине очень понравился балет, она назвала его «легким, трепетным и чутким».

Но поведение зрителей огорчило жену Петросяна. Она заметила, что многие скорее поспешили уйти со своих мест, не дождавшись поклона артистов. Татьяна уверена, что это неуважение и бестактность.

«Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес. Артисты еще обязательно выдут на поклон. То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль», – поделилась мнением Брухунова.

Супруга шоумена считает, что у каждого должна быть «внутренняя культура» и желание сказать спасибо людям за проделанную работу.

Напомним, что Татьяну часто критикуют не только за ее высказывания, но и наряды. Она выбирает интересные и очень дорогие предметы гардероба, но не всех восхищает ее стиль. Особенно достается обуви и «чепчикам» знаменитости.

Ранее Татьяна Брухунова опровергла сообщения, что «изуродовала» квартиру Степаненко.