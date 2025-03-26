Семенович прокомментировала получение медали от Путина

Певица Анна Семенович прокомментировала получение медали «За труды в культуре и искусстве». Как сообщает «МК», она назвала эту награду особенной и очень почетной.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил Семенович «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Певица призналась, что для нее это стало настоящим событием, несмотря на то что у нее уже много музыкальных и спортивных наград.

«Государственная медаль "За труды в культуре и искусстве" за подписью президента России — это награда особенная и очень почетная. Мне приятно, что эта моя многолетняя деятельность не осталась незамеченной и отмечена важной государственной наградой. Благодарю еще раз за оказанное доверие», — сказала она.

Семенович также поблагодарила всех коллег, которые вместе с ней «делают важное дело». Она заявила, что эта медаль — их общая награда.