Цыганова высказалась о зависти к Анне Семенович, получившей госнаграду

Вчера стало известно, что певица и ведущая Анна Семенович удостоена государственной награды. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации, экс-участница «Блестящих» певица Анна Семенович награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». Текст документа гласит, что государственной премии звезда удостоена «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Регалии Семенович указаны как «ведущая программы» на радио. Вероятно, за эту часть своей профессиональной деятельности артистка и была отмечена.

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Мимо новости не прошла коллега Анны Семенович по сцене Виктория Цыганова. Однако певица лишь поздравила певицу, отказавшись от комментариев и предоставив слово народу.

«Поздравляю исполнительницу хитов "секси-бомбочка" и "ищу мужа" с этой высокой наградой. Комментировать это не буду — комментарии пусть даёт народ», — написала в своем Telegram-канале Виктория. Также одна подчеркнула, что ничуть не завидует коллеге по случаю получения награды. «Зависти к Анне нисколько нет», — сказала как отрезала Цыганова.

К слову, у Анны Семенович, очевидно, наступила белая полоса: одна из самых привлекательных девушек шоу-бизнеса преуспевает не только в профессии, но и в личной жизни. Недавно артистка раскрыла, что находится в статусе невесты. Правда, какой будет свадьба и когда она состоится, Семенович не знает. Зато ее жених Денис в прошлом ноябре выразил надежду, что «все сбудется» уже в следующем году.