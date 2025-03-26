Уехавший из России основатель рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан в РФ иноагентом) рассказал, что весь мир «обязан» США. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

© Zuma/TACC

В одном из недавних интервью артист озвучил мнение, что многие страны, включая РФ, «обязаны» США за то, что после Великой Отечественной войны их «снабжали» американской культурой.

«Вся земля обязана „Голосу Америки“. Все, что делала Америка после войны, — снабжала весь остальной мир культурой», — поделился музыкант.

Сбежавший из России иноагент Дудь* пожаловался на жизнь в Европе

Борис Гребенщиков* уехал из России до пандемии, однако приезжал с концертами в родную страну до начала СВО. Уже несколько лет исполнитель живет в Лондоне вместе с супругой. Музыкант покинул группу «Аквариум», когда некоторые ее участники поддержали спецоперацию России на Украине.

Артист рассказывал, что после начала СВО оказывал помощь Украине. В частности, он профинансировал один из госпиталей в Киеве в сотрудничестве с западными коллегами.

Незадолго до этого Борис Гребенщиков* признался, что скучает по России.

*признан в РФ иноагентом