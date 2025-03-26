Звезда «Спасателей Малибу» покончила с собой

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах покончила с собой
Актриса и модель Памела Бах скончалась в результате самоубийства.
Об этом сообщает TMZ.
— Во вторник, 25 марта, в свидетельстве о ее смерти было подтверждено, что она покончила жизнь самоубийством в возрасте 62 лет, — сообщает таблоид.
Звезда «Спасателей Малибу» и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа неоднократно снималась с ним в одних проектах.
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У нее остались две дочери от брака с актером Дэвидом Хассельхоффом, а также внучка. Бах-Хассельхофф также известна своим участием в таких проектах, как «Касл-Рок», «Вайпер», «Последний рейд», «Сирены» и многих других. Ее талант был отмечен по всему миру, а среди наград значится немецкая премия Bravo Otto.