Погребняк назвала крупную сумму, которую муж должен платить жене, и сказала, за что

Мария Погребняк выступила с инициативой. Многодетная мама потребовала, чтобы мужья платили женам зарплату за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей.

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Просто потому что любой труд, и тем более такой колоссальный, должен быть оплачен.

«Я так восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя хозяйству и семье — это колоссальный труд! И очень за них обидно, когда мужья обесценивают их работу, на которую уходит уйма времени и сил: постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми просмотри… Это замкнутый круг нон-стоп! А потом ещё встреть мужа с улыбкой и скажи: „Да, любимый, я тебя так ждала! Что ты хочешь? Вот я тебе приготовила первое, второе и третье. Люблю не могу“. А мужики ещё срываются на них после работы, мол, „что ты делала-то весь день?“. Поэтому я считаю, что мужья должны своим жёнам, которые полностью посвящают себя ведению домашнего хозяйства и семье, платить зарплату», — категорично заявила в своём Telegram-канале Мария Погребняк.

Сумма, по подсчётам многодетной мамы, набегает солидная.

«Давайте посчитаем. Няня стоит где-то 150–200 тысяч рублей, уборщица — примерно 50 тысяч рублей и дороже. Значит, 250 тысяч рублей в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это всё будет справедливо», — уверена Погребняк.

При этом она призналась, что сама бы не пошла то, чтобы заниматься лишь домом и семьей.

«Знаете, я поняла, что не смогла бы полностью посвятить свою жизнь домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мне легче работать пусть даже с 8 утра и до 8 вечера, развиваться, общаться, зарабатывать денежку», — отметила Мария.

У нас только один вопрос. А женщинам, которые сначала с 8 до 8 в офисе, а потом и дома на хозяйстве и с детьми, зарплата от мужа полагается?