Киркоров признался, что разочаровался в «Евровидении»

Музыкальный конкурс «Евровидение», как из года в год пишут юзеры, уже давно потерял своё былое величие. Каждый раз — это больше повод обсудить шоу или наряды, а не возможность посмотреть на артистов и попробовать угадать, кто станет следующей группой ABBA (именно благодаря «Евровидению» об исполнителях узнал весь мир). Как выяснилось, интерес угасает не только у телезрителей. Филипп Киркоров, который и сам выходил на сцену «Евровидения» в далёком 1995-м, и в дальнейшем помогал другим участникам выступить на конкурсе, признался: он тоже несколько разочарован. Да и вообще, заметил артист, «Интервидение», которое пройдёт в Москве, легко затмит европейский конкурс. Об этом он рассказал в интервью весеннего выпуска ЖАРА MAG.

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«Сейчас ведь готовится другой конкурс — “Интервидение”. Знаю, каким событийным может сделать наша страна любое шоу: и то же Евровидение в 2009-м, и Олимпиада в Сочи в 2014-м — как это было грандиозно! Ничто рядом не стояло с этими шоу. Уверен, “Интервидение” затмит любое “Евровидение”», — высказался певец.

Киркоров также признался, его не раз приглашали стать частью команды другие страны-конкурсанты — Греция и Кипр, например. Однако он отказывался.

«Знаете, не лежит душа уже. Раньше наблюдал, смотрел, а сейчас думаю — всё стало уже неинтересным», — заключил Филипп Бедросович.

Напомним, в феврале этого года Владимир Путин подписал указ о проведении в России аналога «Евровидения», в котором наша страна не участвует с 2022 года. Конкурс пройдёт уже в этом году (точная дата пока не определена) в Москве и Московской области.