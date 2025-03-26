Дроздова высказалась о браке с Певцовым

Актриса Ольга Дроздова призналась, что после своего первого брака, оказавшегося неудачным, она не стремилась к замужеству, и в ее планы не входило становиться женой коллеги по цеху Дмитрия Певцова, однако в ЗАГС ее обманным путем заманили друзья. Слова артистки приводит Teleprogramma.org.

По словам Дроздовой, спустя годы она чувствует самой счастливой женщиной и женой, и ей это нравится, хотя она очень долго сопротивлялась этому «названию и званию».

Актриса сочла удивительным то, что она вышла замуж за Певцова, учитывая тот факт, что после первого брака она стала противницей официальных отношений. Она уточнила, что не имеет в виду, что «ударилась во все тяжкие», а что так просто получилось.

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Дроздова вспоминает, что ее и Певцова поженили «обманным путем» друзья, когда они ехали на съемки и вдруг оказались у ЗАГСа. Она добавила, что тогда не могла понять, почему «Королеву Марго» снимают в другом помещении.