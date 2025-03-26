Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Прилучного на алименты

Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у экс-супруги Агаты Муцениеце. Как сообщает Telegram-канал Shot, суд отменил решение, по которому артист оказался должен 1,5 млн рублей.

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По информации канала, прошлый суд постановил поднять сумму алиментов в 10 раз, из-за чего у Прилучного образовался крупный долг. Вышестоящая инстанция пересмотрела решение — судья решил, что все условия между сторонами были определены еще при разводе. Кроме того, между Прилучным и Муцениеце заключены три соглашения: об алиментах, порядке воспитания детей и разделе имущества. Адвокат актера подтвердил, что по документам Муцениеце получила всю недвижимость.

Сын пары Тимофей останется жить с отцом. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что мальчик хочет жить именно с Прилучным. Дочь Мия продолжит жить с Муцениеце.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. В 2024 году Прилучный попытался отсудить детей у бывшей супруги, однако суд оставил детей с матерью и назначил алименты.