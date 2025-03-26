Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Прилучного на алименты

Московский городской суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного на алименты — актер просил понизить выплаты бывшей супруге Агате Муцениеце, так как их старший сын проживает с отцом.

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После заседания решение суда прокомментировала адвокат Прилучного Оксана Даниелова. Она отметила, что актер обрадовался данному исходу.

— Безусловно, Павел всегда радуется законности, – сообщила Даниелова журналистом телеканала РЕН ТВ.

Еще в ноябре 2024 года Муцениеце рассказала, что когда-то была серьезно настроена на наведение смертельной порчи на близкого человека. При этом имя обидчика она не раскрыла, лишь сделав недвусмысленный намек. Сын актеров Тимофей среди прочего отписался от матери в социальных сетях. Это произошло в день рождения Прилучного. С тех пор страница мальчика пестрит кадрами из дома звездного отца, где тот живет с новой семьей.

Впоследствии актер настаивал на снижении размера алиментов, выплачиваемых детям от бывшей жены Агаты Муцениеце. Изначально суд отказался удовлетворить жалобу Прилучного, однако потом встал на сторону отцу.