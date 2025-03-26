После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело

В Москве было открыто наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщила нотариус Марина Щирская.

По ее словам, родные актрисы могут претендовать на ее недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения и интеллектуальные права, передает РИА Новости.

Артистка умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Наибольшую известность актрисе принесла роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Также она снималась в таких картинах, как «Машенька», «Код апокалипсиса» и «Служебный роман. Наше время». В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. В 2006 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

«Вечерняя Москва» вспомнила главные эпизоды жизни актрисы и выяснила, кому достанется наследство.