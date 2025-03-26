После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело

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В Москве было открыто наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщила нотариус Марина Щирская.

После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело
© РИА Новости

По ее словам, родные актрисы могут претендовать на ее недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения и интеллектуальные права, передает РИА Новости.

Артистка умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Наибольшую известность актрисе принесла роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Также она снималась в таких картинах, как «Машенька», «Код апокалипсиса» и «Служебный роман. Наше время». В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. В 2006 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

«Вечерняя Москва» вспомнила главные эпизоды жизни актрисы и выяснила, кому достанется наследство.

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