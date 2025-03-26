Машков рассказал, сможет ли Ефремов вернуться к профессии актера

Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков высказался о перспективах возвращения Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения. Об этом он заявил в интервью изданию Life.ru. Машков выразил надежду на реабилитацию Ефремова.

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Он подчеркнул, что давно не общался с коллегой и не может объективно судить о его состоянии, но верит в способность Ефремова вернуться к творческой деятельности.

"Мне трудно об этом говорить, давно (Михаила Ефремова. - прим. ред.) не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь — возвращение к жизни, с тем грузом и грехом", - отметил артист.

Вопрос о возможном дальнейшем сотрудничестве Машков оставил открытым, отметив, что Ефремову необходимо время для адаптации к новой реальности. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.