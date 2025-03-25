Модель Валентина Иванова сняла новую машину Тимати на парковке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Девушка Тимати показала новую ретро машину рэпера — черный Mercedes из 90-х. Модель сняла обзор салона и экстерьера автомобиля на подземной парковке.

На днях Валентина Иванова выложила фото, где предстала в «голом» черном платье с глубоким декольте. Она также надела парик с розовым каре и сделала вечерний макияж с акцентом на губах.

Слухи о романе Тимати и Валентины Ивановой появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го рэпер и блогерша впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Недавно сообщалось, что Тимати спровоцировал сплетни о свадьбе. Рэпер опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей — в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.