Стас Садальский высмеял медаль Анны Семенович и заявил, что «повесить есть куда»

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Актер Станислав Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович. Он отметил, что не знает про труды исполнительницы, но «медаль повесить есть куда».

Садальский высмеял награждение Анны Семенович
© РИА Новости

На высказывание артиста обратило внимание издание «Вокруг ТВ».

25 марта певица была удостоена медали «За труды в культуре и искусстве». В указе говорилось о вкладе Семенович в развитие культуры и искусства, а также многолетней плодотворной деятельности.

«Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», - поделился мнением Садальский.

Певица прокомментировала получение награды и призналась, что «это большая честь и доверие» от страны. Несмотря на другие награды и премии – в качестве артиста и спортсменки – Семенович говорит, что «эта награда особенная и очень почетная».

Путин присвоил звания народных артистов РФ Аверину и Михалковой

По словам певицы, в первую очередь она получила медаль как ведущая программы «Дембельский альбом» на радио. Певица также напомнила, что с коллективом все эти годы посещает воинские части, госпитали, зоны проведения СВО.

«Мне приятно, что эта моя многолетняя деятельность не осталась незамеченной и отмечена важной государственной наградой», - сказала певица mk.ru.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко.

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