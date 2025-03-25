Экс-ведущая «Ревизорро» показала фигуру в бикини на Мальдивах

Экс-ведущая «Ревизорро», ведущая Елена Летучая в купальнике снялась на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Летучая показала фигуру в бордовом бикини с золотыми деталями. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа. Съемка прошла в бассейне на Мальдивах.

В конце января Елена Летучая опубликовала в личном блоге снимок, где позировала в черном кружевном боди и браслетах. Телеведущая сидела на кровати перед зеркалом с собранными волосами и макияжем с черными стрелками и красными губами.

В феврале Елена Летучая выложила фото, на котором предстала в черном облегающем боди. Телеведущая дополнила его прозрачной юбкой в тон и высокими кожаными сапогами на каблуках. Знаменитость также надела несколько браслетов, золотые серьги-кольца и цепочку. Артистка была запечатлена с гладким пучком в номере отеля.