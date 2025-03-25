Прохор Шаляпин поделился деталями о встрече с инопланетянами

Шоумен и исполнитель Прохор Шаляпин якобы неоднократно встречался с инопланетянами. Он рассказал, что видел пришельцем, но полноценно вести с ними диалог и вступить в контакт у него не получилось.

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Певец поделился, что однажды его даже пытались похитить пришельцы, но у них ничего не вышло.

— Теперь я понимаю, что испытала Катя Лель, когда столкнулась с инопланетными созданиями. Я не мог понять, какого они цвета. Я только чувствовал их нереально мощную энергию, всепоглощающую энергию. Все мое тело каменело, как это бывает при сонном параличе. Я не мог двигаться и говорить, — признался Шаляпин.

Артист добавил, что его контакт с «зелеными человечками» был чем-то наводящим ужас. Он предположил, что его красота и талант могли привлечь инопланетян, что заставило их прилететь на Землю дабы похитить артиста, чтобы и у них на другой планете была такая яркая звезда, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Кати Лель, она неоднократно контактировала с пришельцами. Например, в 16 лет, как утверждает Лель, инопланетяне с созвездия Орион украли ее зубы. Вспоминая об этом опыте, она рассказывала, что увидела свечение за окном, а потом ее зубы бесследно и безболезненно исчезли. Однако взамен инопланетяне дали Лель сверхспособности. С ее слов, она может помогать людям на расстоянии и энергетически убирать боль, а также лечить заболевания прикосновениями и молитвами.

Певица ощущает с пришельцами сильную связь и утверждает, что она избрана ими. Со слов Лель, у нее есть ДНК инопланетян из прошлых воплощений, а также два клона на разных планетах. К тому же однажды она видела летающую тарелку над Москвой из окна своего дома. А в 2023 году пришельцы передали ей пророчество о мировых событиях. Они сказали, что надо «еще годик потерпеть».