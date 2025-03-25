Бен Аффлек впервые назвал причину развода с Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек рассказал о причинах развода с Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на GQ.

Отмечается, что пара рассталась менее чем через два года после свадьбы. Долгое время актеры не рассказывали о причинах развода, однако в недавнем интервью Аффлек прервал молчание.

По его словам, между бывшими супругами не произошло «скандала или интриги». При этом он подчеркнул, что не хотел бы обсуждать подробности расставания с Лопес, поскольку причина «немного смущает», а еще от обсуждения этой темы «он чувствует себя уязвимым».

Впрочем, Аффлек опроверг слухи о том, что пара рассталась из-за документального фильма «Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали», в котором Лопес раскрыла детали своей интимной переписки с Аффлеком.