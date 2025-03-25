Блогерша Ида Галич заработала 2 миллиона рублей на витаминах за меньше года. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

© Пресс-служба телеканала «Пятница!»

В 2024 году вместе со своим будущим мужем Олегом Ледвичем блогерша зарегистрировала ООО «Хэйк» для продажи БАДов. За меньше года выручка компании составила 2 миллионаа рублей, а прибыль — 136 тысячи.

В октябре 2024 года телеведущая рассекретила личность своего бойфренда. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. По словам Иды, они с бойфрендом не только строят отношения, но и «создают вместе бизнес».

В начале года стало известно, что звезда выходит замуж во второй раз. А в конце января блогерша сообщила, что они с возлюбленным ждут ребенка. У пары родится девочка.

На прошлой неделе Ида Галич на шоу «Кстати» рассказала, что выйдет замуж после того, как родит ребенка. По словам знаменитости, ей не хочется быть «беременным ламантином». Телеведущая отметила, что торжество пройдет в Москве или Московской области.