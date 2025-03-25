Поклонники Селены Гомес перестали узнавать ее голос

Селена Гомес в очередной раз встревожила поклонников. Долгое время публика обсуждала ее якобы слишком пышные формы, а затем — чрезмерную худобу. Теперь поклонники переключились на голос 32-летней знаменитости.

Интернет-пользователи поделились своими тревожными мыслями в одной социальной сети.

«Мне кажется, что голос Селены Гомес звучит так, будто она перегружена», «Всегда ли голос Селены Гомес был таким?!», «Что случилось с голосом Селены Гомес?» «Это правда ее голос?», «Я где-то читал, что это как-то связано с волчанкой», — высказались комментаторы в Сети.

Многие посчитали, что причина метаморфоз в старении.

Селена прославилась благодаря сериалу «Барни и его друзья» в 2002 году. После этого она появилась на Disney Channel в сериале «Волшебники из Уэверли Плейс», а затем ее карьера стала стремительно развиваться.

Большую часть своей жизни Гомес остается публичной персоной, которой никак не скрыться от оценок публики. Именно поэтому фанаты обращают пристальное внимание на малейшие изменения в ее образе и поведении.