Бузова процитировала Путина

Артистка черпает вдохновение у президента.

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Ольгу Бузову жестко критикуют с ее первого появления на экранах. Она стала популярной еще в 18 лет, когда прибыла на проект «Дом−2». И уже тогда публика относилась к Ольге неоднозначно. За долгие годы Бузова привыкла к тонне хейта в свой адрес и научилась пропускать его мимо ушей.

«Если бы я обращала на все внимание, принимала бы близко к сердцу, то никогда не была бы там, где я сейчас. Если решил идти вперед — просто иди!» — отметила Ольга в своих соцсетях.

Моральную поддержку артистка черпает из слов Владимира Путина.

«То же самое я вижу сейчас на примере нашей страны. Даже президент об этом говорит — будем жить, работать и развиваться дальше без оглядки на санкции или их отмену, это всё никак не повлияет на планы», — написала Ольга.

Такая стратегия, по мнению певицы, подходит в любой ситуации.

«Опираться только на себя, верить, работать и делать. Тогда будет результат», — резюмировала Бузова.

Сейчас Ольга отдыхает на горнолыжном курорте в Алтае. По этой причине она не смогла отметить день рождения мамы в кругу семьи. Свое поздравление она опубликовала в соцсетях. Ранее Джуд Лоу засветился в образе Владимира Путина — актер сыграет президента РФ в готовящейся ленте «Волшебник Кремля».