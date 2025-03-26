Депардье раскрыл, что на самом деле думает о своей «русской» натуре

Знаменитый французский актер Жерар Депардье, выступая в парижском суде по делу о сексуальных домогательствах, сделал неожиданное заявление, передает Super.ru.

© WomanHit.ru

«Мне всегда говорили, что у меня русская натура — не знаю, из-за пьянства ли это или из-за вульгарности», — заявил 75-летний артист.

Напомним, что в 2023 году против Депардье выдвинули обвинения несколько женщин. Следствие установило факты домогательств к двум сотрудницам на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. За это актеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам Депардье вину отрицает, признавая лишь, что «иногда бывает грубоват». Примечательно, что, несмотря на получение российского гражданства в 2013 году, актер так и не смог постичь «загадочную русскую душу», как он сам признался в одном из интервью.