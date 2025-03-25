Мошенники обманули экс-супруга Бородиной на миллион рублей

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров — отдал мошенникам более одного миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что данный инцидент произошел еще в 2022 году. По словам источника телеканала, Омаров одолжил группе лиц более миллиона рублей, заключив договор. Несмотря на это деньги ему так и не вернули.

Омаров написал заявление о хищении крупной денежной суммы в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили более пяти миллионов рублей у звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили. Он попался на схему с доставкой посылки, сказав злоумышленникам код из сообщения. Комик также уже обратился в полицию.