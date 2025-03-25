Сбежавший из России иноагент Дудь* пожаловался на жизнь в Европе

Уехавший из России журналист и блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что часто слышит негативные отзывы о жизни в Германии от тех, кто эмигрировал в эту страну. По словам его собеседников, в ней многое изменилось в худшую сторону.

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«Очень часто от людей на русском языке я слышу, что Германия уже не та. И что это не самое простое место для эмиграции. То есть если ты там не родился и не вырос, то там прямо тяжело», — цитирует его Lenta.Ru.

Это мнение Дудь* озвучил в новом выпуске своего шоу. Гость программы Вадим Ключник, в свою очередь, добавил, что ему с супругой в Германии жить было также непросто — из-за высоких расходов.

Ранее мы писали о том, что Дудю* грозит штраф до 50 тысяч за отсутствие плашки иноагента.

**признан иноагентом на территории РФ*