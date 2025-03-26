Кристина Асмус рассталась с возлюбленным

Резонансная актриса Кристина Асмус и продюсер и сценарист Илья Бурец, об отношениях которых стало известно в ноябре прошлого года, расстались.

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Разрыв пары "СтарХиту" подтвердил источник в окружении пары.

"Разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор", - заверяет инсайдер, добавляя: "Просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим".

36-летняя Асмус (урожденная Мясникова) известна по проектам "Интерны", "Текст", "Булки", "Хочу замуж". В 2013-2020 гг. состояла в браке с комиком Гариком Харламовым.

40-летний Бурец является продюсером проектов "Выпускной", "Ёлки 8", "Магомаев", "Нежность", "Везёт", "Секс в СССР", линейки "Горько!" - всего порядка семидесяти пунктов в фильмографии.