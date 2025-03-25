Ездит на старой «Хонде»: стали известны подробности о женихе Ариадны Волочковой

Стали известны некоторые подробности о женихе Ариадны Волочковой – Никите Григоряне. Молодой человек старше девушки на 4 года, в его семье есть старая машина «Хонда», а отец работает в такси.

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Об этом Kp.ru рассказал знакомый Григоряна.

«Родители Никиты простые люди, небогатые. Отец его занимался небольшим строительным бизнесом, но компанию эту он закрыл. Много лет он работает в такси. В семье у них старенькая машина Хонда. Никита на ней иногда тоже ездит», - сообщил источник.

Григорян познакомился с Ариадной в джаз-клубе. Молодой человек спустя три месяца сделал ей предложение.

Известно, что парень воцерквлен – пара планирует повенчаться. Ариадна утверждает: Никита ее обеспечивает.

Григорян учился в московской школе, потом уехал в Германию, а в 18 лет вернулся в РФ. Окончил Московский авиационный институт.

Никита имел два бизнеса, но в 2023 году бросил предпринимательскую деятельность. Григорян владеет немецким языком и подрабатывает репетитором. За час занятий получает 500 рублей.

Издание пишет, что на сайте приставов у Никиты висит долг ГИБДД, но сумма не указана. Также есть налоговый долг в размере 17 тысяч 773 рубля.

Родители Григоряна не участвуют в организации свадьбы. Они не планируют приезжать на торжество.

Ранее сообщалось, что Никита был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов.