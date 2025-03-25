Владимир Кузьмин сообщил о смерти близкого человека

Российский музыкант Владимир Кузьмин в своем Telegram-канале сообщил о смерти своего брата. Пост был опубликован днем 25 марта.

Свой пост 69-летний музыкант сопроводил снимком, на котором он запечатлен с младшим братом Александром Кузьминым. Младший брат певца родился 30 октября 1961 года.

Александр Кузьмин был композитором и поэтом-песенником, открыл свою студию звукозаписи. Он записывал сольные песни, а также стал автором композиций для своего брата и других известных артистов.

Также у Владимира Кузьмина есть младшая сестра Ирина. Подробной информации о ней в открытых источниках мало. СМИ писали, что она живет в Москве.