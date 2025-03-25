Бурунов признался в нежных отношениях с алкоголем

Актер Сергей Бурунов сообщил, что справился с алкогольной зависимостью и не пьет уже шесть лет.

Об этом он рассказал в интервью проекту Dreamcast.

«Я встречался с алкоголем, очень много и активно. Понимал, что это на всю жизнь. С алкоголем у нас были теплые и нежные отношения», — признался артист.

По словам Бурунова, ему пришлось принять, что алкоголь сильнее него.

«Мотивация одна: либо смерть, либо ты. Шансов нет. В какой-то момент я понял, что он начинает командовать мною, моей жизнью. А я не люблю, когда мной командуют», — добавил актер.

Ранее Бурунов обрушился с критикой на современные театральные постановки. Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Слово пацана» заявил, что не готов на протяжении трех часов смотреть спектакль, не понимая, что происходит на сцене.